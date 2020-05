Sánchez logra la prórroga del estado de alarma: Ciudadanos votará sí

Ciudadanos apoyará la prórroga del estado de alarma que se vota este miércoles en el Congreso de los Diputados tras aceptar el Gobierno de Pedro Sáchez algunas de sus peticiones y comprometerse a dialogar y, en su caso, consensuar medidas para la implementación del plan de desescalada y la adaptación de los ERTEs y las ayudas a Pymes y autónomos. El PNV ya ha deslizado que no votará no aunque se negocia su sí. Con eso a Sánchez le salen las cuentas.

Contactos semanales con Ciudadanos

Los votos que se avecinan

Para que salga adelante la prórroga hace falta mayoría simple, es decir más votos a favor que en contra. De momento han anunciado que votarán no Vox, ERC, Junts per Catalunya y la CUP. Si el PP pasa al no, habría 164 noes entre los 350 escaños del Congreso.