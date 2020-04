Sánchez: "Anuncio que vendrán más días del estado de alarma"

"Estas tres semanas han servido", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa para comunicar a la opinión pública que solicitará una nueva prórroga del estado de alarma por la crisis del coronavirus , hasta el día 25 inclusive, al Congreso de los Diputados, que lo tiene que autorizar. No obstante, ha indicado que las medidas se alargarán y, tras doblegar la curva se iniciará una segunda fase con un plan de "reconstrucción" económico y social .

Prórroga del estado de alarma

Segunda fase de reconstrucción

Tras el pico de la curva, ha advertido, "debemos estar listos para la desescalada ". " No será más suave el descenso " por lo que "tenemos que seguir adelante con la misma disciplina y tenacidad". "Desunirnos tendría un resultado peor", ha sentenciado.

"España no va a renunciar a los eurobonos"

En este sentido, ha vuelto a apelar a la UE para solicitar un "plan Marshall". "Es hora de que Europa ayude a los europeos", ha dicho y "España no va a renunciar a los eurobonos". De hecho, "si la UE existe es para hacer frente a este tipo de crisis".

Nuevos pactos de La Moncloa

El estado de alarma no acaba en abril

" Vendrán más días del estado de alarma ", ha señalado Sánchez sobre los planes del Gobierno respecto a esta crisis. Por lo tanto, las medidas, ha detallado, no acabarán en el mes de abril, pero variarán con el paso del tiempo.

"Creo que es importante rendir cuentas ante el Congreso, y los representantes se posicionen respecto a la prórroga del estado de alarma, y por eso me someto a esa votación quincenal", ha dicho. "Esto, dentro de tres semanas, no significará que habrá acabado todo. Desgraciadamente, no. Tampoco significará que será el mismo estado de alarma, porque del sacrificio que nos estamos autoimponiendo, veremos los resultados de recuperación de algunos espacios de relación social que hemos perdido", ha aclarado.