La Comunidad de Madrid dice no al confinamiento total: solo restringirá zonas de alta incidencia de contagios

No quiere el confinamiento total. Y no lo ve efectivo. Las opiniones de los expertos difieren al respecto. Algunos consideran que el cierre total de la Comunidad será un hecho en breve porque los datos nos obligan a ello, pero otros, como Margarita del Val, consideran que no sería efectivo. Esta parece ser la idea que tiene mayor peso en estos momentos entre los dirigentes de la Comunidad de Madrid.