El Govern de Cataluña advierte: pedirá el confinamiento domiciliario al Gobierno si los datos no mejoran

El secretario general de Salud de la Generalitat de Cataluña , Marc Ramentol, ha sostenido que el confinamiento domiciliario siempre debe ser la última alternativa , de máxima intensidad, pero ha avisado de que si las medidas tomadas por la Generalitat no son suficientes y los datos de contagio de la Covid-19 no mejoran, deberán "instar al Gobierno español para que se tome esta decisión".

"No podemos renunciar a ninguna medida efectiva", ha defendido el secretario general de Salud en una entrevista en TV3 este viernes, y ha añadido que no se contentarán con aplanar la curva de contagios sino que se debe doblegar y por eso no renuncian a ningún instrumento que lo permita.