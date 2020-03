Un español que investiga la vacuna contra el coronavirus: "Todos nos infectaremos, aunque sea de forma leve"

En una entrevista para El Norte de Castilla, García Sastre ha destacado la importancia de tomar " cualquier tipo de precauciones ", ha llamado a la calma explicando que "si no estamos dentro de los grupos de riesgo no debemos preocuparnos" y ha asegurado que "es fácil que tarde o temprano todos nos infectemos, aunque sea de forma leve".

García Sastre ha querido destacar las diferencias entre la gripe común y el COVID-19 ya que este último "es un virus nuevo y no hay una vacuna, ni inmunidad desarrollada en la gente", pero es un virus muy parecido en su origen a su antecesor, ya que "procede de un animal, se transmite de forma parecida y en la sintomatología que provoca".

Sobre su transmisión, ha afirmado que no se sabe a ciencia cierta cuanta cantidad del virus se transmite por cada gota, pero sí se ha confirmado que "es un virus respiratorio y se contagia como tal", por lo que tenemos que tener cuidado con los ojos, la nariz y la boca, y es "muy importante lavarse las manos, siempre".

Investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos hace poco más de un año, ha asegurado para ABC que "va a ser como un año duro de gripe en el que seguramente se producirán más muerte de lo habitual", pero no considera que sea motivo para alarmarse porque afectará principalmente a personas mayores.

Las mascarillas no son eficientes

Además, ha querido acabar con la creencia que se ha extendido con el uso de las mascarillas, de las que ha asegurado que no son realmente eficientes, ya que "un virus es aun más pequeño que una bacteria" y sus filtros no son suficientes para detenerlo. "Si llevan mascarillas las personas que tengan un catarro secretarán menos y sí será más eficaz, pero que la lleve la población sana no tiene mucho sentido", ha explicado.