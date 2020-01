Sánchez: "España no va a volver a ser nunca un país de mujeres sin voz"

De 17 a 22 carteras

"No hay nada más progresista que avanzar en la unidad territorial"

Por último, ha finalizado su discurso lanzando un mensaje de "diálogo" y "unidad" de un "Gobierno progresista". "Esta será la legislatura del diálogo social, territorial y generacional. Los ciudadanos nos reclaman a los políticos una España de moderación y no de crispación. Una España de convivencia y no de discordia y de sobreexcitación. Nos piden una España de concordia y no del insulto. No hay nada más progresista que avanzar en la unidad territorial", ha concluido.