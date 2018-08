Moncloa rectifica a Justicia y sí defenderá a Llarena en Bélgica

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, frente a la demanda civil que los políticos independentistas fugados han presentado contra él en Bélgica. Sin embargo, lo cierto es que el Gobierno dijo inicialmente que no podía actuar porque supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado y que luego, debido a la presión de la carrera judicial, explicó en un comunidaco que había atendido las indicaciones del CGPJ para defender a Llarena.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha incidido en que "no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, " no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia" . "Lo puedo garantizar", ha zanjado.

Según ha explicado, se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso el 31 de julio, que "no entra en el fondo" de la demanda porque el Gobierno no la tenía, "no existe ni un sólo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.