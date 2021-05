Disparidad y desacuerdo entre las CCAA y el Gobierno por el escenario que dejará el fin del estado de alarma

Quedan solo cuatro días para que finalice el estado de alarma, el próximo 9 de mayo, y hay una enorme expectación por saber qué se podrá y qué no se podrá hacer en cada comunidad autónoma. En el Consejo Interterritorial de este miércoles el Gobierno ha insistido en que si las restricciones que quieren adoptar no son validadas por los jueces, deben recurrir al Tribunal Supremo, una medida que no convence a muchos presidentes autonómicos. De hecho, siguen habiendo significativos desacuerdos entre el planteamiento del gobierno central y los distintos gobiernos regionales.