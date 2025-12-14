Miles de fans llegados de todo el país despiden a Robe Iniesta en el Palacio de Congresos de Plasencia

PlasenciaMiles de fans llegados de diversos puntos del país están despidiendo este domingo a Robe Iniesta en el Palacio de Congresos de Plasencia, que a partir de hoy lleva el nombre del músico placentino, fallecido este pasad miércoles a los 18,30 horas.

Un emotivo homenaje en el que los seguidores del fundador de Extremoduro han tenido que hacer largas colas para poder acceder al Palacio de Congresos de Plasencia, donde han podido firmar en uno de los libros de condolencias que se han instalado, o han podido ver algunos de los efectos del músico.

Los detalles del homenaje a Robe Iniesta

Fotos, flores, cuadros y guitarras han acompañado a las cenizas de Roberto Iniesta en el escenario del Palacio de Congresos de Plasencia, donde también han tocado a mediodía los músicos de su banda en una actuación que ha emocionado a los seguidores del artista que han podido escucharlo.

Las puertas del Palacio de Congresos 'Roberto Iniesta' se han abierto a las 10,00 horas de este domingo, y desde entonces ha sido constante la entrada de seguidores del músico placentino, que podrán despedirlo hasta las 22,00 horas, cuando concluirá este acto de homenaje.

Debido a la gran cantidad de gente que está llegando a Plasencia este domingo desde diversos puntos de Extremadura y del país, los accesos al Palacio de Congresos permanecen cortados al tráfico desde primera hora de la mañana para evitar atascos y retenciones en la zona.

"El último adiós" de los seguidores a Robe Iniesta

Entre los asistentes se encontraban personas llegadas desde distintos puntos de España. Jesús, desplazado desde Guadalajara, ha explicado a EFE que había llegado a Plasencia a las doce de la noche para "darle el último adiós a Rober".

"Es el mejor literato, el mejor músico, el mejor poeta y se merece esto y mucho más. Le he seguido siempre toda su carrera, con Extremoduro, con Robe, y no se merece menos que estar aquí hoy", ha afirmado.

También Iván, procedente de Béjar (Salamanca), se ha sumado a la cola desde las siete de la mañana "igual que el compañero, a darle el último adiós".

Sobre el acto de homenaje, ha reconocido que no sabía qué iba a encontrarse dentro del recinto, pero sí ha mostrado una gran expectación: "Estamos curiosos de entrar y verlo". Para él, Robe Iniesta fue "prácticamente Dios", "un tío que ha hecho leyenda".

Plácido, vecino de Plasencia, ha destacado que "vamos a estar aquí todo el día dando ese pequeño homenaje que podamos rendir a una gran persona".

El valor personal que tuvo la música del artista en la vida de sus seguidores

Abel ha calificado la jornada como "un día triste" para la ciudad, al despedir "a un personaje importante que llevó el nombre de Plasencia a muchos rincones, no solo de España, sino también de Europa". Para él, Robe fue "un gran ácrata, un artista y un filósofo en su oficio", aunque ha expresado sus dudas sobre si el propio músico habría querido un acto de este tipo.

Desde la comarca cacereña de Las Hurdes ha llegado Ana, que portaba flores amarillas "para acordarnos de su pelo". "Robe forma parte de toda nuestra vida", ha asegurado.

Silvia, otra de las asistentes, ha relatado el valor personal que tuvo la música del artista en un momento difícil.

"Después de pasar un largo duelo, parte de nuestra cura fue con Robe en un concierto en Valladolid", ha recordado al señalar que aquel concierto supuso "nuestra recompensa" y una ayuda para superar ese proceso.