Otro de los mayores riesgos para la seguridad vial es el c onsumo de drogas o de alcohol antes de conducir. Las sustancias estupefacientes alterar la percepción de la realidad y limitan la capacidad de reacción del conductor poniendo en peligro la vida de los ocupantes del vehículo y la del resto de personas que circulan por la vía.

El calor y las vacaciones anima a que muchos conductores se animen a circular sin zapatillas , descalzos, o en chanclas -un tipo de calzado no permitido-. Aunque pueda parecer un detalle menor, no contar con la sujeción adecuada puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente.

4. No llevar puesto el cinturón

Es habitual pensar que no pasa nada por no llevar el cinturón de seguridad abrochado pero lo cierto es que su uso es fundamental en la reducción de víctimas mortales en accidentes de tráfico.

No hacer uso de este elemento de seguridad puede acarrear multa de hasta 200 euros. Si la persona que no lleva el cinturón no es el conductor, este es el responsable de asegurarse de que todos los ocupantes del vehículo lo llevan colocado correctamente.