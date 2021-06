Primer día sin mascarillas en la playa con cierta preocupación: "Parece que no hay pandemia"

El uso de las mascarillas queda suspendido en los exteriores también en la playa, donde ir con la cara tapada es especialmente molesto. La norma, que ha entrado en vigor este sábado, también apunta a que su uso deberá ser obligatorio en el caso de que no se pueda guardar la distancia de seguridad. Y parece que esta parte no se ha entendido muy bien, según denuncian algunos bañistas. "Parece que no hay pandemia", denuncia una mujer.