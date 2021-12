El Rey Felipe VI inicia su discurso de Navidad 2021 lanzando un mensaje a los afectados por el volcán de La Palma

La erupción de La Palma se dará previsiblemente mañana por finalizada, once días después de que la señal de tremor descendiera la noche del 13 de diciembre de forma repentina y de igual manera se parara la emisión en lava y cayera a niveles muy bajos la sismicidad y las emisiones de dióxido de azufre (So2). Pero el fin de la erupción no implicará ni el final de la emergencia ni tampoco del peligro, como indicó la directora del Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López. Se inicia ahora una fase post-eruptiva en la que persisten los riesgos para la población, sobre todo debido a la presencia de unos gases “que no se ven ni se huelen pero que son letales”. No obstante, el camino hacia la normalidad queda lejos.