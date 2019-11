Primer sondeo: Los nacionalistas podrían ser aún más poderosos que el 28A, la abstención del PP única salida

Esta realidad lo que indica es que Sánchez cosecharía un doble fracaso. No lograría una mayoría más potente, debilitaría el bloque de izquierdas y haría más fuertes y necesarios a los independentistas. En un día en que no ha habido que lamentar disturbios los resultados pueden obligar al PP a abstenerse. De hecho, como señala Javier Negre, Casado ya recibe presiones al respecto. Teme que si lo hace deje el campo de la derecha para Vox, pero de no hacerlo, Sánchez pactará con los independentistas si la suma finalmente le llega y con Podemos, un gobierno Frankestein que el PP siempre ha considerado letal para España.