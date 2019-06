ERC abre la puerta a abstenerse: Calvo usa la 'estrategia Rivera' con Vox y dice que no es un acuerdo

No cierra la puerta a abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez

Carmen Calvo dice que no es un paoyo sino la intención de no obstaculizar

La 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha exhibido este jueves la sintonía que a los socialistas les une con ERC en cuestiones de política social y ha recordado que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa los republicanos han apoyado la práctica totalidad de los decretos leyes presentados por el Ejecutivo. "Nos une una agenda social", ha remarcado.

Como el PSOE ha hecho con el resto de partidos con los que se ha reunido para la investidura de Sánchez, prevista para la primera quincena de julio, Lastra también ha pedido a ERC que voten a favor o se abstengan, pero que en ningún caso bloqueen la investidura porque no hay otra alternativa posible si se quiere evitar una repetición electoral. Y Esquerra ha dejado la puerta abierta. En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados al término de su reunión con el diputado de ERC Gabriel Rufián, Lastra ha admitido que la entrevista ha sido "distinta" de la mantenida minutos antes con las diputadas de Junts, que han confirmado su disposición en estos momentos a votar en contra.

Rufián: "Me alegra encontrarme con el PSOE de Lastra y no de Page o Borrell"

La buena sintonía ha presentado a un Rufián menos guerrero que de costumbre. "Me alegra encontrarme con el PSOE de Lastra y no con el de García Page, Lambán o Borrell. Lo de hoy es un primer paso para seguir dialogando".

Esquerra no está "para bloquear" la investidura de Sánchez pero eso no significa "dar un cheque en blanco" ha señalado Rufián. El primer paso que debe darse, para Rufián, es el diálogo. "Queremos establecer mesas de diálogo y negociación que aglutinen todas las sensibilidades políticas que hay en Cataluña", sostuvo el diputado. De momento, eso sí, no se fía de "qué PSOE nos vamos a encontrar". Así, pide a Pedro Sánchez que sea "valiente" y acceda a "hablar".

"La pregunta no es qué hará ERC con el PSOE sino qué hará el PSOE con ERC y Cataluña", advirtió un Rufián reacio a "poner líneas rojas". Tendió la mano, además, en materia programática: "Nos van a encontrar para reducir el gasto militar, sacar las concertinas, derogar la reforma laboral, apoyar leyes sobre dependencia".

"Estamos por sacar las togas y las porras de la política y hacemos esta interpelación también al PSOE", expresó en rueda de prensa, antes de añadir que lo único que bloquea ERC es "el artículo 155 y las actitudes represivas", ha señalado. Una abstención de los diputados de ERC garantizaría a Sánchez salir elegido en segunda votación por más votos a favor que en contra.

JxCat sigue en el no

"Somos 350 diputados pero Junts solo tenemos cuatro y no siete. Queremos votar homogéneamente como grupo. Hay tres votos que van a ser tres abstenciones". Esa es la postura con la que Junts se ha presentado en la reunión con el PSOE. Y en eso radica su condición para poder valorar su abstención ante la investidura. La diputada Laura Borrás aseguró que una condición es que se pueda revocar la suspensión de los diputados presos. "Los cheques en blanco ya los concedimos en la moción de censura", dijo. Borrás, por tanto, situó a su grupo parlamentario en el 'no'. "No se dan en este momento las circunstancias para facilitar la investidura de Pedro Sánchez", desveló, porque "hay tres votos que serían cautivos". Igual que ERC, hizo un llamamiento a seguir en conversaciones, pero dijo necesitar a un PSOE dispuesto: "Somos los del diálogo, pero necesitamos a alguien al otro lado.

Carmen Calvo dice que no es un apoyo, como C's con Vox

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, no ha rechazado hoy la posible abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque considera que la abstención "no es una apoyo", sino la intención de no "obstaculizar" lo que han dicho las urnas. Es la misma táctica de Rivera con Vox. En cualquier caso, Calvo ha vuelto a reclamar a PP y Cs que no eludan sus responsabilidades en la investidura, por entender que también la tienen en que haya un gobierno "pronto" y les ha acusado de "blanquear" a la ultraderecha en España poniendo la "alfombra roja" a VOX en los ayuntamientos y CCAA en los que están llegando a acuerdos para gobernar.