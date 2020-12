España, ¿camino de la tercera ola de coronavirus?: la navidad puede ser la clave

Núñez Feijóo asegura que hay "una probabilidad alta" de una tercera ola

A pesar de esto, ha lanzado la advertencia de que hay "una probabilidad alta" de que la tercera ola de la pandemia llegue tras la Navidad, poniendo como ejemplo a Estados Unidos y lo ocurrido después de Acción de Gracias. "Mientras no hagamos una vacunación mayoritaria de la población, el riesgo sigue existiendo", ha apostillado.

Illa asegura que al final del verano habrá inmunidad de rebaño

"Probablemente, al final de verano, estará vacunado un 70% de la población. Y esto ya será mucho, aunque no será el fin de la pandemia porque esto se producirá cuando hayamos inmunizado a un alto porcentaje de la población mundial, y esto nos llevará todo el año 2021 y parte del 2022, según los expertos", ha indicado Illa en una entrevista publicada este domingo en 'Público' que recoge Europa Press.

El ministro confía en que las medidas restrictivas puedan levantarse "cuando haya un nivel significativo de población vacunada", aunque advierte: "Hay mucho que no sabemos aún sobre la inmunidad de las vacunas y aquí tenemos que aplicar el principio de precaución". "Empezar a vacunar es muy significativo e indica un horizonte, pero no nos podemos precipitar bajando restricciones porque no es tan difícil que vuelva la transmisión", agrega.