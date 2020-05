La ampliación del estado de alarma en vilo: ERC se reafirma en su no y Ciudadanos duda

Esquerra no está poniendo fácil su abstención . De nuevo el socio de Sánchez para llegar al Gobierno le da la espalda, al menos hasta el momento en una guerra de nervios con el estado de alarma y su última prórroga por 30 días en vilo. Los independentistas catalanes establecen una líea roja: que las Autonomías sean quienes decidan el cambio de Fase. Lo ha dejado claro en rueda de prensa su portavoz, Marta Vilalta, quien ha pedido "poder tener la capacidad última de decisión sobre la fase de desescalamiento".

Sin eso su balanza se inclina hacia el no. De momento el Gobierno ha prometido que no habrá cuatro sino una única autoridad delegada, la del ministro de Sanidad. Esta idea no desagrada a los socios vascos pero quieren ver por escrito cómo sería la nueva cogobernanza. La vicepresidenta primera ha estado negociando con todos durante el fin de semana.