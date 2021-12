No se aplicarán, de momento, restricciones más severas como las que tuvimos las Navidades pasadas, porque Sánchez y su Ejecutivo defienden que la situación es distinta pese a tener más contagios que entonces:

“España encara junto a la UE una nueva ola por la variante ómicron. Sus características son distintas: el virus se difunde más, –y tenemos que prevenir esa curva–; los contagios se producen más rápido y en tercer lugar podemos decir que la evidencia muestra que reviste una menor gravedad (entre otras cuestiones gracias a la importante vacunación). Tenemos cifras mayores de contagios, pero datos de hospitalización y ocupación de UCI inferiores a las de un año. La presión se ha trasladado principalmente a Atención Primaria cuando antes estaba en los hospitales. Todos recordamos el marzo traumático del año pasado y tenemos el temor de llegar a esa situación, pero no estamos en las Navidades de 2020 porque los españoles se han vacunado masivamente. Hace un año no había ni un solo ciudadano vacunado: hoy hay casi 38 millones de personas. Nueve de cada diez personas de más de 12 años cuentan con pauta completa, con dos dosis al menos. Además, el 85% de los mayores de 70 años y el 60% de las personas con edades entre 60-69 años cuentan con una tercera dosis de refuerzo, y la vacunación de niños de entre 5 y 11 años avanza a buen ritmo. Se han vacunado ya el 13,4%. Del mismo modo, entre 12 y 19 años los vacunados con pauta completa ascienden al 85,7%. Son cifras formidables, extraordinarias, que no teníamos hace un año. Estamos mejor preparados para resistir el embate del covid-19 en este nuevo tiempo", ha defendido.