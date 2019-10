El Gobierno anuncia que la exhumación de Franco se realizará antes del 25 de octubre

"La exhumación se hará con absoluto respeto a unos restos humanos y a la propia familia , con la discreción que corresponde", ha señalado Calvo antes de añadir que en este asunto España "va 40 años tarde". El Ejecutivo sostiene que en una de las mejores democracias del mundo un dictador no puede estar enterrado en un lugar de culto.

El Tribunal Supremo respondió ayer a la petición de autorización por parte de la Abogacía del Estado para que el Gobierno pueda acceder "ya" a la Basílica del Valle de los Caídos y exhumar los restos de Francisco Franco pese a la negativa del prior de la Abadía a autorizar dicha entrada. En este sentido, el Gobierno no tiene "temor alguno" por entrar en la Basílica porque tienen la autorización del Alto Tribunal. Calvo ha señalado que el prior no es la Iglesia católica, que ya ha dicho que no se opone a la exhumación.