Extremadura no limitará el ocio nocturno en las localidades en las que se descarta el toque de queda

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, reunido este sábado en sesión extraordinaria, ha acordado acatar la decisión de la Justicia de no ratificar el acuerdo de este viernes por el que limitaba la movilidad nocturna en las localidades de Plasencia, Jaraíz de la Vera y Madroñera.

Localidades en las que, no obstante, el Ejecutivo regional ha decidido no intervenir en la limitación del horario y en los aforos del ocio nocturno, al entender que esta medida "en unas localidades sí y otras no, produce un efecto muy reducido sobre la prevención de la enfermedad grave y un agravio a la actividad económica".