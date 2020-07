Feijóo enseña a Casado el camino de la victoria, Urkullu mejora e Iglesias se hunde

Feijóo cumple su sueño e iguala a Fraga al lograr su cuarta mayoría absoluta. No solo eso. Enseña a Casado a ganar haciendo todo lo contrario que él: intentando ir por libre, con las siglas del partido lejos y con un tono moderado lejos de los ataques de Casado. Nadie sabe a ciencia cierta por qué Feijóo no cogió en su día el tren a Madrid pero lo cierto es que el de Galicia lo lleva con brío, firmeza, sin rivales a la vista.

Casado hizo la suya al señalar a Iturgáiz y vetar a Alonso. Los mediocres resultados de este en el País Vasco, donde se queda en 6 escaños, le señalan. Feijóo si logra que la sombra de Vox no sea alargada para él, ni siquiera entra en Parlamento gallego, donde el PP logra 42 escaños, mientras que el BNG logra 19 frente a los 13 que tenía en las pasadas elecciones , El PSOE se queda como estaba en 14. Son unas elecciones que dejan también en muy mal lugar a Pablo Iglesias y a Podemos. Las Mareas quedan totalmente barridas en Galicia y nadie debe olvidar que fueron una de las grandes palancas de Podemos. Han desaparecido. Y tendrán difícil volver.

Las elecciones demuestran una vez más que el PNV es el amo y señor en el País Vasco, donde el constitucionalismo es cada vez más débil. Eso sí, seguirá necesitando al PSE para gobernar. No tendrá problemas en reeditar lo que ya existe.

El PNV sube tres escaños y logra 31 la misma subida que logra Bildu que se convierte en la segunda fuerza política -lo que demuestra el olvido de gran parte de la sociedad de lo que fue el terrorismo-. El hundimiento es notable también si hablamos de un PP que sigue son lograr ser relevante en el País Vasco. Veremos si Iturgaiz que dice que esto es solo una carrera volante y defiende su pacto con Ciudadanos no se cae de la bici en el camino. Son muchos los que están esperando.

Lo ha intentado Casado con Iturgaiz volviendo al recuerdo de esos años en los que muchos políticos fueron héroes en las Vascongadas. Pero no funciona.logra seis escaños, tres menos que en las anteriores elecciones. Alonso, más moderado, quería dejar atrás esos años, conocedor de que en el País Vasco se ha pasado página. Podemos en el País Vasco cae cuatro escaños y se queda en seis, es decir, tan mal como el PP.

Y qué decir del PSOE. Pues que se mantiene igual en Galicia es decir, mal. Y se queda con un escaño más en el País Vasco. Pues también mal. No logra ser ese partido socialista vasco fuerte que fue. Bildu es la segunda fuerza y se mantiene más que firme. Seguirá siendo la muleta del PNV, al igual que este lo es de Sánchez en Madrid. El presidente tampoco estará preocupado. Sabe lo que tiene y quién manda en Galicia y el País Vasco. Y no es el PSOE. La participación deja claro que el miedo se cebó más en el País Vasco aunque paradójicamente donde se pedía más suspenderla era en Galicia. Lo pedían y mucho, las mareas. Ya sabemos por qué. Feijóo pues es el rey con una corona que el PP quiere recuperar en España. No lo tendrá fácil Casado. La sombra del líder gallego es cada vez más alargada.