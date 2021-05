Simón habla de "descenso claro", pero lanza un aviso: "El fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas"

La tasa de letalidad desde el inicio de la pandemia, del 2,2%

Respecto a camas convencionales de hospital, la ocupación es del 7,07%

Más de medio millón de dosis administradas en las últimas 24 horas

El horizonte sin estado de alarma: Simón cree que las CCAA tienen medidas suficientes

A este respecto, ha vuelto a insistir en que "hay herramientas suficientes para controlar la incidencia acumulada" sin el estado de alarma, pero no ha ocultado la “preocupación” ante la posibilidad de que no se sepa interpretar el nuevo escenario. "No porque no existan herramientas sino por una falsa percepción de lo que implica el fin del estado de alarma. No se puede descartar nada en cuanto a la evolución de la pandemia", ha dicho, aunque ha querido puntualizar también que "todo da motivos para pensar, y los modelos así lo indican, que la evolución no va a ser como antes de que comenzara la vacunación".