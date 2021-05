Simón ve posible dejar de usar la mascarilla "en lugares concretos" antes de llegar al 70% de vacunados

Cerca del 20% de personas vacunadas con pauta completa

Simón afirma que están trabajando en la "modificación de la obligación de uso de la mascarilla"

Simón insiste: si se reduce el uso de las mascarillas, debe ser a nivel nacional

Señala a los "lobbies" ante la falta de éxito de la pauta mixta propuesta por Sanidad

"El tema de la segunda dosis se ha utilizado de muchas maneras. Se ha utilizado por los diferentes grupos políticos, se ha utilizado por parte de los lobbies que tienen intereses en un lado y el otro, se ha utilizado por parte de los medios de comunicación, que pueden tener o no una posición editorial determinada, o pueden tener un interés determinado u otro… o pueden incluso tener patrocinadores determinados. Yo no sé cuáles son de cada uno ni entro en esa historia, pero sí que es cierto que se ha utilizado por muchas partes con intereses diferentes, y eso no favorece en que la población normal tenga una capacidad de tomar una decisión clara e imparcial, o al menos lo más aséptica posible de factores que no tendrían que influir a la hora de tomar este tipo de decisiones. En este caso ha podido tener más peso un grupo que otro, un lobby que otro, un medio de comunicación que otro... No lo sé, pero también creo que no está pasando lo mismo en todas las CCAA y también creo que no está pasando lo mismo en todos los subgrupos de edad que hay en los menores de 60 años. Y también me consta, porque he recibido llamadas, de grupos de personas mayores de 60 años que quieren ponerse una dosis que no es la que se les ha recomendado a ellos. Por lo tanto también creo que tenemos que tener un poco de cuidado de no hacer nacional lo que es un problema de un grupo o una comunidad concreta, de no hacer global lo que es una posición de a lo mejor un grupo muy concreta por la razón concreta que sea, porque eso también desinforma. Si queremos dar una idea de lo que la población está haciendo es difícil saberlo si tenemos una muestra pequeña en una zona concreta; hay que tratar de ver en todas partes". “Que puede estar pasando lo mismo, no lo sé, podría ser. Pero también podría ser que si hablamos de una zona con menos cobertura mediática, como puede ser Madrid, por ejemplo, a lo mejor la visión puede ser diferente”, ha sentenciado.