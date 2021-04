Llega el fin del estado de alarma: ganas de salir, pero los jueces decidirán

¿Qué podremos volver a hacer a partir del 9 de mayo? ¿Circularemos libremente?

¿Qué pasa con el toque de queda? ¿Y con las reuniones y fiestas en casa?

El levantamiento del estado de alarma deja sin efecto el toque de queda , pero al igual que con el cierre perimetral, si el gobierno autonómico lo solicita, la decisión queda en manos del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad, aunque también puede ocurrir que el juez lo tumbe. Lo mismo sucede con las reuniones: ya no habría límite de personas, a no ser que lo dicte un juez.

¿Cuál es la posición de Sanidad?

“No va a decaer hasta el 9 de mayo. La evolución que estamos observando y la evolución de la cobertura de vacunación que estamos consiguiendo está poco a poco generando un panorama muy diferente y ese panorama va cambiando día a día. La situación cuando decaiga el estado de alarma será muy diferente, y por tanto, el tipo de medidas que se tengan que aplicar, si bien muchas se tendrán que mantener muy estricta, no son las que dependen del estado de alarma. Aun así, el Consejo Interterritorial, por medio de la declaración de actuaciones coordinadas puede llegar a implementar, de forma coordinada entre todas las CCAA, medidas muy importantes. Creo que es ahí donde ahora mismo tenemos que descansar. Y aunque en principio consideramos que es muy probable que el decreto de alarma no tenga ningún sentido en la situación que podemos esperar, y por tanto la decisión se tendrá que tomar cuando nos acerquemos a la fecha, lo cierto es que las opciones están todas encima de la mesa y no se puede descartar completamente ninguna: si es necesario mantenerlo, alargarlo, hacer uno nuevo diferente, implementar otro tipo de medidas, hacer reales decretos, modificar la ley de medidas especiales de Salud Pública de 1986… Tenemos múltiples opciones encima de la mesa y se están discutiendo todas. Se llevan discutiendo todo el año que llevamos de pandemia. No hay que tener una fijación excesiva con si el decreto del estado de alarma va a estar listo o no. Tenemos que dar tiempo al tiempo y entender que ante cualquier medida que se imponga o se deje de imponer hay otras alrededor que pueden cubrir, si no del todo, parcialmente lo que dejen de cubrir las que hay ahora mismo implementadas. Tenemos que ser muy conscientes, sobre todo, al margen de las responsabilidad institucionales, las responsabilidades individuales de cada uno de nosotros”, finalizó.