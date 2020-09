Ayuso, en guerra total con el Gobierno: "Más que confinar Madrid nuestra misión es ayudar a las personas"

"Más que confinar Madrid nuestra misión es ayudar a las personas. Las medidas que estamos tomando son las adecuadas. Test masivos, aforos, cuarentenas y el resto, a seguir adelante. Y Barajas...". Con nuestro país a la cabeza de los contagios en toda Europa, con los principales diarios más allá de España señalando que el circo político en España está siendo un acicate para la propagación del virus, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ministro de Sanidad dejan en evidencia sus diferencias, uno en una rueda de prensa señalando que no está de acuerdo con las medidas de Madrid, justo cuando la Comunidad está presentando las mismas y Ayuso usando las redes para defenderlas. En medio, el SOS de la atención de la atención primaria, el desconcierto ciudadano y unas cifras que ya son más que preocupantes.

Según fuentes del Ejecutivo autonómico, en el Gobierno regional ven "discriminación" en que el ministro pida "el confinamiento" para Madrid pero no para el resto de España. Consideran que "lo incomprensible es que el ministro pida restricciones en Madrid pero no lo pida al resto de España". Esto es, a su parecer, una "discriminación" a la que se van "acostumbrando".

Las medidas adoptadas por Madrid

Sí se permite circular por las calles que atraviesan estas zonas pero siempre el origen y el destino sea fuera del mismo. Asimismo, se permite la circulación de personas residentes dentro de los ámbitos territoriales afectados aunque "se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles". Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el cincuenta por ciento del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22 horas, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales .