"Podíamos sacar cinco dosis y quedaba un culillo , que se podía aprovechar para esa sexta dosis, pero estamos hablando de un 20 por ciento de vacunación", ha cifrado Aguirre lo que no ha podido utilizarse. En este sentido ha explicado que este problema ya se solventó con nuevas jeringuillas, de 1 ml -las que usan los diabéticos para la insulina-, pero graduadas a 0,1 ml.

La Junta de Andalucía está desperdiciando el 20% de la vacuna de Pfizer porque no ha comprado las jeringuillas adecuadas. El Consejero de Salud dice que es "UN CULILLO". Que alguien me pellizque. pic.twitter.com/7pagPXIhwJ

El grupo 3, por su parte, está integrado el personal sanitario y sociosanitario no considerado de primera línea covid, y el grupo 4 lo forman los grandes dependientes (grado III de dependencia) que no viven en residencias ya que en este caso pertenecerían al grupo 1. En una segunda etapa de vacunación, están las personas de 70 años o más que no hubieran sido vacunadas. Y, finalmente, el resto de la población.