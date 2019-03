¿En qué consiste la huelga feminista del 8 de marzo?

¿Quién convoca la Huelga Feminista?

¿Es legal hacer huelga el 8 de marzo?

¿Quién puede participar en la Huelga Feminista?

Están llamados todos los trabajadores , pues lo contrario sería ilegal. No obstante, las feministas instan en particular a las mujeres a participar porque se trata de evidenciar que sin el trabajo femenino, remunerado o no remunerado, nada funciona. Ese es el eje de la convocatoria: 'Si nosotras paramos, se para el mundo'.

¿En qué consiste la Huelga Feminista?

No llevar a los niños al colegio, no lavar, tender o planchar, son algunas de las ideas que da la Comisión 8M para ese día. "Paramos las mujeres, pero no paran los cuidados", sostienen, instando a secundar la huelga "para que los cuidados no recaigan solamente" en las mujeres y para que se conviertan en una "responsabilidad social, compartida y distribuida".