El 70% de los inscritos de Podemos, 138.488 personas, apuestan por el gobierno de coalición sin vetos

Sin sorpresas y con una participación cercana a la votación del chalet, Pablo Iglesias ha logrado el apoyo del 70% de los inscritos de Podemos, 138.488 personas, por un go bierno de coalición sin vetos. O lo que es lo mismo, apoyan sin fisuras las posiciones de su líder. Nadie esperaba lo contrario, pero esto dificulta aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo de investidura, pues Iglesias puede esgrimir que ya no estamos ante una obsesión personal sino ante lo que le piden sus bases. El cerco se estrecha sobre un PSOE que gritó en la noche electoral ¡Con Rivera, no!.