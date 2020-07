Los insólitos protocolos para votar de vascos y gallegos: con mascarilla y sin entregar DNI

Defienden que hay suficientes medidas para votar

Tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el del País Vasco, Íñigo Urkullu, han asegurado que hay suficientes medidas para votar.



Los dos gobiernos regionales han indicado que no podrán ir a votar los ciudadanos contagiados y que no hayan superado la infección.



En el caso de Galicia, los contagiados deberán quedarse en casa y sus contactos sí podrán acudir al colegio, depositar la papeleta y acto seguido regresar a sus domicilios para seguir con la cuarentena.



De igual modo, el gobierno vasco ha recalcado este viernes que los ciudadanos con la infección activa no podrán votar el domingo y que los contactos estrechos con PCR negativa y que están en aislamiento preventivo lo deberán hacer con medidas de "extrema" seguridad, preferentemente con el voto preparado de casa y en las horas de menos afluencia.



En Euskadi, quienes estén pendientes de conocer el resultado de una PCR deberán esperar a recibir la comunicación de Salud, si es negativo podrán votar y si es positivo no podrán ejercer el sufragio.



Estas son las principales medidas de prevención sanitarias frente a la Covid-19 en estos comicios del mes de julio, y que están incluidas en los protocolos que han dictado ambos gobiernos autonómicos: