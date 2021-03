Ayuso: "No puedo permitir que el futuro de casi 7 millones de personas esté a expensas de si nos pegan un tiro o no"

Ayuso se defiende y deja ver que esperaba que acometiesen una moción contra ella

"Prefiero echarme a la espalda la responsabilidad y que sean los madrileños los que decidan"

"Quiero ir a las urnas sola y quiero hacer un Gobierno con mi criterio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada por Pedro Piqueras a través de una conexión con Informativos Telecinco en la que ha valorado la situación actual tras el terremoto político ocasionado después de que anunciase la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo, una decisión que, según manifestó, la tomó ante el temor a una moción de censura contra ella por parte de Ciudadanos y el PSOE, como sucedió en Murcia.

Ayer, también en Informativos Telecinco, Ignacio Aguado, destituido por ella como vicepresidente, la acusó de “mentir” y “romper unilateralmente” el pacto de Gobierno. Hoy, Ayuso contesta: “Lo que yo no puedo es permitir que el futuro de casi 7 millones de personas de una comunidad motora, como es esta, con todo lo que tenemos por delante, gestionando una pandemia, gestionando una crisis sanitaria que viene después con una social y una económica, esté a expensas de si nos pegan un tiro o no. Eso a mí no me parece ni serio ni tampoco honesto”.

Rechazando las afirmaciones del de Ciudadanos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que esperaba que realizasen una moción de censura contra ella, y antes de iniciar su discurso se ha apresurado a recalcar que su gobierno sigue “en plenas funciones” y durante las últimas 24 horas lo único que ha hecho ha sido “trabajar”.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue en plenas funciones. Lo que he hecho además es darles más competencia a los propios consejeros. No me parece ético, ni creo estético tampoco, que en estas circunstancias empiece a meter más competencias. Entonces, lo que han hecho es absorber competencias. Están a pleno rendimiento. Hemos reorganizado el Gobierno de la Comunidad de Madrid y he anunciado a mi equipo que todo sigue igual y seguimos con nuestras propuestas, con las medidas y con la gestión de las propuestas del día a día”, ha dicho.