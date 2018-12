Los 12 de Vox: del juez contrario a la ley de violencia de género al piloto duro contra el Islam

Ocho hombres y cuatro mujeres compondrán el grupo parlamentario de VOX en la XI Legislatura del Parlamento andaluz tras el resultado de las elecciones autonómicas celebradas este domingo, con mayoría de abogados entre sus integrantes. Santiago Abascal ya ha dejado claro que su formación no será nunca "un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa a la corrupción socialista y al 'chavismo' que estaba dirigiendo la política en este momento", y se ha definido como "el partido de los indignados". The Guardian, FT, NYT. ..todos se han hecho eco de los resultados de Vox.

Luz Belinda Rodríguez, con las fuerzas armadas

Rodrigo Alonso, el experto en redes sociales

Natural de Antas (Almería) es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Granada y empresario de Telecomunicaciones y marketing digital. Contar con un experto en estas materias ha sido todo un plus para Vox, que ha basado gran parte de su campaña en una apuesta directa por las redes sociales como en su día lo hizo Podemos. Fue el primer sorprendido al ver los primeros sondeos con diez escaños.

Manuel Gavira, duro con la inmigración

El primero es natural de Cádiz, abogado ilustre del Colegio de Cádiz, mediador civil y mercantil y asesor empresarial. Muy duro con la inmigración con sentencias como "Mi país es mi casa, y en mi casa entra quien yo quiera. Y cuando me voy de mi casa, cierro las puertas, no las dejo abierta". Considea que el PP y C's no son de derechas y que su partido dice las cosas como son.