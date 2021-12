Madrid apuesta por prohibir las macrofiestas por el riesgo de contagios de ómicron

Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tienen claro que la variante ómicron ha elevado los casos pero no en la misma proporción las hospitalizaciones por lo que ambos han dado un mensaje de optimismo . Ayuso no cree necesarias más restricciones, pero tampoco considera que las macrofiestas pueda ser lo más idóneo ante el alza de contagios.

La presidenta madrileña ha explicado que la Consejería de Sanidad está valorando la celebración de macrofiestas en la región porque considera que "pueden ser un aliciente para que el virus siga propagándose de esta manera tan explosiva" y después determinará si hay un respaldo jurídico para no autorizar este tipo de eventos, algo que decidirá la propia Consejería. No obstante, fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno regional, la encargada de autorizar este tipo de festejos extraordinarios, ya han avanzado a Efe que la decisión definitiva de cancelar estos eventos multitudinarios -habían pedido permiso un total de cinco, con aforos entre 500 y 1.000 personas - se acordará "entre hoy y mañana"

El Consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha adelantado este lunes que su gobierno tomará medidas para que no se celebren macrofiestas los próximos días ante el avance de la pandemia del coronavirus. En una entrevista en EsRadio, Escudero ha explicado que el Gobierno de la comunidad está valorando esta medida en torno a los "eventos extraordinarios de muchas personas". "A lo mejor no es el momento de celebrarlos", ha señalado, "y eso es lo que se va a plantear desde la Dirección General de Salud Pública, que desde el punto de vista sanitario no es el momento de hacer fiestas con muchas personas". Además, ha añadido, "ya sabemos que cuando el alcohol se empieza a consumir, las medidas se relajan".