Madrid dejará entrar y salir a familiares y allegados y hará test a jóvenes tras Navidad

La Comunidad de Madrid va a instalar siete puntos para realizar test de antígenos a los jóvenes

Las pruebas serán voluntarias y se centrarán entre los jóvenes de 18 y 29 años

La Comunidad de Madrid cumplirá el plan de Navidad del Gobierno

La Comunidad de Madrid va a instalar siete puntos para realizar test de antígenos a los jóvenes a la vuelta de las vacaciones con el objetivo de reducir el impacto de la transmisión del virus a la población juvenil tras los desplazamientos navideños. Lo han anunciado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en una rueda de prensa sobre la situación epidemiológica de la región. Zapatero ha explicado que este grupo de edad supone el 21 por ciento de todos los casos de la región. Las pruebas se van a realizar principalmente en los campus universitarios de la región y tendrán carácter voluntario entre jóvenes de Madrid con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años.

"Sobre el cierre perimetral de Madrid cumpliremos lo que marca la normativa, que es que no se podrá entrar o salir si no es porque se va a visitar a un familiar o allegado y no hay limitación de fechas. Nos parece muy complicado el cumplimiento de esta norma. Según la normativa del Gobierno de España, se puede salir siempre y cuando vayas a visitar a un familiar o allegado", explica Zapatero, que descarta por tanto endurecer las medidas del Consejo Interterritorial, como han hecho otras comunidades, para restringir las entradas y salidas a las fechas más señaladas de las fiestas navideñas.

La Moraleja y La Elipa sigue con restricciones

Respecto a las zonas básicas de salud, en Barcelona, Móstoles, y Guzmán el Bueno, en Madrid capital, se objetiva una disminución superior al 50% de la incidencia, lo cual confirma la tendencia a la baja en estas dos zonas, que quedarían a partir del lunes 14 de diciembre sin restricciones. No obstante, en La Elipa y La Moraleja, a pesar de que muestran una tendencia descendente, no alcanzan el objetivo, por lo que se prorrogan las restricciones hasta las 0.00 horas del 21 de diciembre", según ha desvelado la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas.

"Ojalá no se use el Hospital Zendal, ojalá no haya tercera ola"