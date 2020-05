Madrid no pedirá inmediatamente el paso a la fase 2, pero plantea pedir la apertura de centros comerciales

“ Pasamos a la fase 1 porque estamos sobradamente preparados ”, ha afirmado, con contundencia, la presidenta de la Comunidad madrileña. En este sentido, ha aseverado que valora muy positivamente el salto en la desescalada y ha aseverado que seguirán trabajando para “reforzar” la sanidad y seguir mejorando todos los sistemas de asistencia , vigilancia y detección precoz de los casas. “Me encuentro con muchas ganas de seguir caminando, como hace siempre Madrid, con esa capacidad de resistencia y de reinicio. Me encuentro muy optimista. La sangría de 18.000 empleos semanales, por lo menos, va a parar ”, ha dicho, trasladando su orgullo ante el compromiso de todos los madrileños en la lucha contra el coronavirus y avanzando que esta fase 1 se abordará con “cautela”.

En esta línea, ha enfatizado que se pondrá el foco “en los más vulnerables” , especialmente en los mayores : “Es la población a la que nos tenemos que dedicar ahora”, ha recalcado, lanzando un mensaje de aliento: “ Madrid va a salir de esta fase 1 con normalidad . Estaremos reforzando el sistema sanitario para proteger a los ciudadanos. Apelamos a la responsabilidad de todos para no dar pasos en falso ”.

No pedirán todavía la fase 2

Respecto a esto último, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que Madrid no pedirá inmediatamente el paso a la fase 2: “Estamos comprometidos con la cautela, con la solidaridad. No tenemos ninguna prisa porque no queremos dar pasos en falsos”, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, subrayando que quieren ver cómo evoluciona la situación en esta fase 1, pero avanzando: “Estudiaremos la posibilidad de dar al Gobierno alternativas, como por ejemplo con los centros comerciales, por ser para nosotros un espacio seguro que crean un montón de empleos y ahora están cerrados”.