La Comunidad de Madrid aplica restricciones desde mañana en 14 zonas que concentran 351.776 personas

La Policía Municipal de Madrid realizó esta noche más de 450 intervenciones por aglomeraciones

"Estamos en pandemia y que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya pandemia. Hay que respetar las reglas de convivencia básicas en Madrid y es que no puede haber botellones y vamos a seguir persiguiéndolo. Pondremos los refuerzos que hagan falta", ha aseverado el alcalde.