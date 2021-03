Margarita del Val, contraria a la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años ante la falta de datos

En declaraciones a Betevé, la también inmunóloga ha considerado que los datos que presentó AstraZeneca ayer martes en un seminario no hablan de la eficiencia en ensayos clínicos en mayores de 65 años y, por tanto, la compañía aún no lo avala.

No obstante, ha valorado positivamente los datos preliminares de la farmacéutica sobre la vacunación en Escocia, según los cuales baja la tasa de hospitalizaciones en los mayores de 80 años que han recibido la vacuna.

La cartilla de vacunación es prematura, sobre todo para viajar

Respecto a la idea de una cartilla de vacuación, del Val ha asegurado que las vacunas de la covid-19 han demostrado un beneficio "nítido, clarísimo y rotundo" para las personas ya inoculadas, pero no está garantizado que estas no puedan contagiar la infección, por lo que la idea de una cartilla de vacunación "es prematura , sobre todo para hacer viajes o entrar en espectáculos".

Así lo ha señalado la investigadora, para quien las vacunas no son esterilizantes, es decir, "inmunizan muy bien para proteger el sufrimiento" , pero no totalmente para evitar que si una persona vacunada se expone al virus lo multiplique.

No se sabe aún cuánto protegen del contagio a otros y es clave conocerlo porque " va a determinar hasta qué punto estamos protegidos como sociedad y si podemos ir levantando medidas o hay que hacerlas más estrictas".

"No hace falta reinventarlo" , pero este tipo de documentos se emiten con aquellas vacunas obligatorias que lo son porque son tan eficaces que garantizan que la persona que las tiene no va a contagiar: "el concepto de pasaporte inmunitario quiere decir que tú eres seguro -para los demás- por lo que puedes entrar en el país".

Sin embargo, con las vacunas actuales de la covid-19, "todavía no lo sabemos, no sabemos si la persona vacunada es segura de cara a los demás. Sabemos que para ella hay un beneficio nítido, clarísimo y rotundo", por ejemplo en la prevención de los síntomas graves.