A pesar del optimismo general que venimos viviendo ante la bajada de contagios en todo el mundo después de la tercera ola del coronavirus, la viróloga Margarita del Val no comparte esta euforia. De hecho advierte sobre la inminente llegada de una cuarta ola de contagios si no tomamos precauciones. En estos términos se ha manifestado en una entrevista en la radio Onda Vasca.



La inmunóloga e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa ha pronosticado un aumento significativo en el número de muertos en un plazo de dos semanas, probablemente debido a la virulencia de una de las nuevas cepas de covid19. Del Val afirma esto tras constatar que la movilidad está aumentando en todo el país debido a la fuerte relajación de las medidas sanitarias tras abandonar la tercera ola. Ante la insistencia de las autoridades de salvar la temporada turística de la Semana Santa, Del Val es contundente: "debemos salvar personas y no a la Semana Santa".