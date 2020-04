Marlaska achaca a "un lapsus" las declaraciones de la Guardia Civil sobre las críticas al Gobierno

"El Estado de Alarma no cambia ni modifica nada y los bulos son aquellos que tienen un contenido absolutamente falso y su voluntad no es otra que causar de una forma engañosa, torticera e indebida una gran alarma social con riesgo objetivo para el orden público. Y ahí no entra para nada la crítica", ha puntualizado.

"Todos entendemos que esto es peligroso para la salud pública", ha indicado al respecto, para hacer alusión a otro bulo, el relativo a la existencia de vacuna que "está guardada pero no interesa". "Esto es engañoso y busca desestabilizar, con esto que quede claro lo que es un bulo", ha reiterado. También ha insistido en que "lo que hay detrás de los bulos no tiene nada que ver con dar mayor o menor información pública. No obstante decir que el Portal de Transparencia, la información pública, es una de las prioridades de este Gobierno, por no decir la primera, después de terminar y acabar con el virus".