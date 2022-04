Un 55% de españoles cree que hay riesgo de una Tercera Guerra Mundial

El 55% de los españoles considera que existe riesgo de que se desencadene la Tercera Guerra Mundial a raíz del conflicto en Ucrania, cinco puntos más que en marzo, según la última encuesta de actualidad del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Rusia, responsable de la invasión a Ucrania, avivaba el fantasma de una conflagración bélica mundial, provocando inquietud en la UE y la ONU.



Según el sondeo, descienden el número de encuestados que opinan que no existe riesgo de un conflicto mundial, que pasa del 41,5 % del pasado, al 36,5 % de este mes. En este contexto, un 45,3 % cree que España debería aumentar el gasto militar frente a un 47 % que opina que no se debería incrementar o que incluso debería disminuir, porcentajes similares a la encuesta anterior.



Eso sí, son mayoría clara, un 60 por ciento, los que opinan que la UE debería tener un ejército propio frente a un 31 por ciento que cree que no.