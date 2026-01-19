Muchos de los vecinos de Aldamuz han abierto las puertas de sus casas y cedido sus vehículos a los afectados por el accidente

Las hipótesis y las incógnitas del trágico accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba: el descarrilamiento fue en un tramo recto y renovado en mayo

El accidente ocurrido en Adamuz, Córdoba, durante la tarde del pasado 18 de enero, ha movilizado, no solo a los servicios de emergencia, sino también a muchos vecinos que se han puesto en marcha para ayudar a los afectados de la tragedia. El centro cívico municipal también se ha habilitado como hospital de campaña, lugar donde han acudido multitud de víctimas.

En estos momentos se continúa con la búsqueda y el recuento de fallecidos y heridos, muchos de ellos trasladados al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y otros tantos atendidos por psicólogos que han acudido hasta el lugar.

Los vecinos se vuelcan con las víctimas

Los vecinos de Adamuz han abierto las puertas de sus casas y cedido sus vehículos. Una de estas personas cuenta su aportación a la situación actual: "Con la camilla, como delante tiene una plataforma, ahí hemos montado a una persona y la hemos ido llevando para afuera. También hemos llevado sanitarios, interprofesionales civiles, guardias civiles, para que pudieran hacer todo lo que se pudiera".

Se han volcado también en el centro cívico municipal, donde han montando un hospital de campaña para acoger a las víctimas durante la noche. Todos los que han podido se han acercado al lugar con garrafas de agua, mantas y comida. Un equipo de psicólogos ha estado también acompañando a los afectados y aquellas personas que buscan a sus seres queridos, personas que viajaban a bordo y de los que no tienen noticias. En redes sociales muchos aún se hacen eco de estas búsquedas con tal de saber algo de sus familiares. (Informa: Natalia Cons)

Desde X, el EMA 112 ha animado a comentar con el hashtag #EstoyASalvo, para que los familiares y amigos de los desaparecidos, logren contactar con ellos en caso de seguir con vida, algo que puede ayudar a tranquilizar en un momento en el que cualquier ayuda es imprescindible.