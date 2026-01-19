Los trabajos han supuesto gran dificultad al producirse en mitad del campo en una zona sin apenas iluminación

La UME se desplaza a Adamuz para ayudar a los servicios desplegados: 37 militares, 15 vehículos y material de rescate

CórdobaLos trabajos de rescate que se han estado llevando a cabo durante toda la noche tras el accidente de tren en Adamuz, Córdoba, han supuesto gran dificultad al producirse en mitad del campo en una zona sin apenas iluminación.

Pese a la dificultad del terreno, embarrado por las últimas lluvias, los trabajos no han cesado durante toda la noche y se centraban en rescatar a los heridos y cuerpos de los fallecidos.

Con las primeras luces de la mañana los servicios de emergencias han podido trabajar con más precisión en un accidente que de momento se ha saldado con 39 fallecidos y 48 personas ingresadas, aunque advierten que la cifra podría seguir aumentando.

Protocolo de grandes catástrofes

El accidente ha activado un amplio dispositivo de emergencias. En la zona se han desplegado, entre otros medios, cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Seis UVIs móviles del 061, dos UVIs de transporte de críticos. Ambulancias convencionales, de transporte programado y de Cruz Roja.

Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias ha movilizado 40 efectivos y una quincena de vehículos para apoyar las labores sobre el terreno.

En las primeras horas tras el accidente, se instaló un Puesto Médico Avanzado y un hospital de campaña en Adamuz para la atención de los heridos. Varios equipos de psicólogos también se han sumado para atender a los familiares y víctimas del accidente.

Accidente, ¿qué pasó?

El descarrilamiento se registró a las 19.45 horas del domingo 18 de enero, en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba).

El accidente se produjo cuando tres vagones de un tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha (Madrid) descarrilaron en Adamuz e invadieron la vía contigua. Por esa vía circulaba en ese momento un tren Alvia con destino Huelva, que descarriló tras colisionar con los vagones del Iryo.

Como consecuencia del impacto, los dos primeros vagones del Alvia cayeron por un terraplén de unos cuatro metros, según ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Teléfono de atención a víctimas y familiares

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas, mientras que Iryo ha puesto en marcha el 900 001 402 para personas afectadas por el descarrilamiento.

Además, se han activado puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba, así como espacios de atención en estaciones como Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.