Así lo ha asegurado Montero en esa comparecencia, en la que precisamente ha anunciado que el Gobierno ha decidido prohibir por ley los cortes de suministro de agua, electricidad y gas a personas vulnerables, incluso aunque estas no sean beneficiarias del bono social, previa evaluación por parte de los servicios sociales. Una medida que, no obstante, todavía no contenta a Unidas Podemos.