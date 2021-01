Murcia confina 9 municipios y cierra la hostelería para evitar el 'tardeo' en Reyes y su víspera

La Consejería de Salud ha aprobado estas medidas porque, después de cerca de dos semanas desde el inicio de las fechas navideñas, los resultados "no son buenos, ni a nivel nacional ni, por supuesto, a nivel regional", según lo ha hecho saber el portavoz del Comité, Jaime Pérez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de este órgano.

"Es un aumento que, hasta ahora, no habíamos registrado en ninguna de las semanas epidemiológicas con respecto a la semana epidemiológica anterior, y nos sitúa en niveles de transmisión realmente preocupantes", ha aseverado Pérez.

Por ello, el Comité de Seguimiento ha aprobado nuevas restricciones que entrarán en vigor este martes. Así, a fin de evitar el 'tardeo' de la víspera del día de Reyes y del propio día de Reyes, Salud ha acordado el cierre de la hostelería a partir de las 18.00 horas, tanto el 5 como el 6 de enero. Los establecimientos no volverán a abrir después, ha aclarado, porque no habrá una ampliación del toque de queda, que permanecerá como habitualmente.