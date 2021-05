"¡No Marruecos, viva España!": suplican los menores que mantienen la esperanza de llegar a la Península

Además de los 850 menores acogidos en centros de Ceuta que llegaron esta semana desde Marruecos hay numerosos chicos por el entorno del puerto que este viernes mantienen la esperanza de llegar a la Península escondidos en un barco o en un camión y que suplican no volver a su país de origen, según informa EFE.

El caso de Imad: insiste en que solo quiere trabajar, que ni él ni sus amigos roban y que tienen hambre

Es el caso de Imad El Y. , que asegura tener 17 años y ser de Tetuán. Va vestido con ropa militar con una bandera de España en la manga y explica a EFE en un precario español que tiene un hermano en Cuenca y que salió de su ciudad porque allí no tiene futuro. Tampoco quiere ir a un centro de menores porque hay demasiadas personas, insiste en que solo quiere trabajar, que ni él ni sus amigos roban y que tienen hambre.

El joven está junto a dos amigos de 16 y 17 años , uno con un hermano en Bilbao. Es el único que chapurrea el español y no duda en escribir sus nombres completos , la edad y los teléfonos de los familiares de Marruecos para que los periodistas les llamen y les digan que están bien , aunque su aspecto denota cansancio. "A España inch Alá" (si Dios lo quiere en árabe), concluye el joven su testimonio ante la cámara de televisión.

Están sucios, cansados y con temor

Muy cerca de ellos hay otro grupo de tres niños más pequeños aún, de 13 y 15 años, que no hablan nada de español, solo la conocida letanía "No Marruecos, viva España", y que acceden a hablar con la prensa con la ayuda de un ceutí que habla árabe, lo que no es difícil de encontrar en Ceuta porque más de un tercio de sus ciudadanos habla ese idioma.