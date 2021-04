Oriol Mitjà, contra los políticos: confinamos tarde, no vigilamos la entrada al país, y el partidismo manda

Mitjà ha concretado que los dos errores "principales" del Ministerio de Sanidad en la primera ola fueron la falta de vigilancia con una definición de caso Covid-19 vinculada a las personas que venían del extranjero sin tener en cuenta aquellos infectados directamente en España. El segundo error, para Mitjà, fue decretar el Estado de Alarma y el confinamiento "demasiado tarde" cuando el modelo matemático, según el investigador, apuntaba que no había otra salida y, ha dicho, el pico de muertes es una consecuencia directa de este atraso. No es el primero que critica los errores en una pandemia. Francisco Mercado también los dejó claro en ''Una pandemia de errores' (Deusto).

"Lo resumo como un testimonio de vida ordenado con muchos sentimientos" ha explicado Mitjà este jueves en la rueda de prensa telemática de presentación del libro en el que relata sus vivencias durante la pandemia en Cataluña así como sus orígenes, su infancia y su vocación por la medicina. Junto a su editora, Glòria Gasch, Mitjà ha defendido la importancia de reflexionar sobre la crisis derivada del Covid-19 y ha destacado que el libro refleja su forma de ser: "Soy sentimental y diáfano y el libro es como soy yo, no hay ni más ni menos".

"Si no hacemos una reflexión pausada sobre lo que ha pasado no extraeremos las conclusiones", ha insistido Mitjà, que ha argumentado que estas conclusiones deben servir para evitar eventuales pandemias que puedan llegar en el futuro.

Sobre la gestión de la pandemia en Cataluña, Mitjà ha censurado que los líderes catalanes "seguían teniendo intereses partidistas y no trabajaban los unos con los otros". "Sobre todo testimonié las traiciones de ERC contra Junts porque tenía más contacto con Junts, pero del otro lado también me han dicho que han habido", ha detallado, y ha reivindicado que él es muy de izquierdas y en el libro se demuestra que no tiene intereses políticos, en sus palabras.