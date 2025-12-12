Logo de telecincotelecinco
Galicia
Incendio

Muere un hombre de 83 años en el incendio de su vivienda en Betanzos, A Coruña

Un efectivo de bomberos durante las labores de extinción de un incendio en una vivienda de la rúa do Medio de Santiago de Compostela
Imagen de archivo de una intervención de bomberos en A Coruña. Europa Press
Un hombre de 83 años ha fallecido este viernes en un incendio registrado en su vivienda ubicada en un tercer piso de la calle Cruz Verde, en el municipio coruñés de Betanzos, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

Las llamas podrían haberse originado en una estufa

Los hechos ocurrieron sobre las 6.00 horas de este viernes, cuando un particular llamó a Emergencias para alertar de que había un fuerte olor a quemado y que había escuchado a una persona pidiendo ayuda en la calle Cruz Verde.

Desde el 112 Galicia se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil, a Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos.

Los servicios de extinción confirmaron el fallecimiento de un hombre en la vivienda, y avanzaron que las llamas pudieron originarse en una estufa. El fuego afectó también a un colchón y una mesa.

