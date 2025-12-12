Europa Press Redacción Galicia 12 DIC 2025 - 10:26h.

Los servicios de extinción confirmaron el fallecimiento de un hombre en la vivienda, y avanzaron que las llamas pudieron originarse en una estufa

Un hombre de 83 años ha fallecido este viernes en un incendio registrado en su vivienda ubicada en un tercer piso de la calle Cruz Verde, en el municipio coruñés de Betanzos, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.00 horas de este viernes, cuando un particular llamó a Emergencias para alertar de que había un fuerte olor a quemado y que había escuchado a una persona pidiendo ayuda en la calle Cruz Verde.

Desde el 112 Galicia se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos de Betanzos, a la Guardia Civil, a Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Betanzos.

Los servicios de extinción confirmaron el fallecimiento de un hombre en la vivienda, y avanzaron que las llamas pudieron originarse en una estufa. El fuego afectó también a un colchón y una mesa.