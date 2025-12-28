Iván Sevilla 28 DIC 2025 - 05:30h.

Los cocineros que preguntan por el puesto laboral "buscan algo más fijo, para todo el mes, que sea durante la semana..."

El dueño del rústico restaurante El Cortijillo en Olula de Castro, Almería, ofrece pagar "entre 80 y 100 euros por día"

AlmeríaEl sector de la hostelería nos sigue descubriendo historias tan llamativas como la de quienes regalan alojamientos para contratar camareros o... el restaurante de Olula de Castro (Almería) que permanece cerrado ya cuatro años al no encontrar cocinero.

Manuel Martínez, propietario del restaurante-museo El Cortijillo, en conversación con Informativos Telecinco, nos admite estar "desquiciado" por las charlas que tiene con posibles candidatos al puesto. No busca al mejor del mundo entre fogones, pero sí a uno "que sepa lo que hace".

"Yo no quiero enseñar a nadie", nos deja claro después de explicarnos cuál es el principal problema que ven quienes le llaman acerca de su oferta laboral: "No les interesa venir solo dos días a la semana, además de que sea los sábados y domingos".

Ha constatado que "buscan algo más fijo, para todo el mes, que sea durante la semana...". "Algunos me han dicho que vienen si les busco una casa, pero yo no puedo encargarme de eso. Aparte de que aquí en el pueblo no hay viviendas para alquilar, es muy pequeño".

Efectivamente, Olula de Castro no llega ni siquiera a los 200 habitantes. Está enclavado en la Sierra de Los Filabres, a unos 50 kilómetros de la capital almeriense. Se caracteriza por sus casas blancas escalonadas en la montaña, donde brinda un ambiente muy rural.

"Me van llamando cocineros, sí, pero la mayoría me ponen alguna excusa y al final sé lo que pasa... llevo 40 años ya en la hostelería. No quiero que, después de un día, digan que ya no vienen al siguiente por lo que sea y entonces me tengo que poner a pringar yo", nos lamenta Manuel.

Paga entre 80 y 100 euros por día, según valía

El dueño del negocio ya se ocupaba él mismo de sacar los platos de una gastronomía muy rústica, con alimentos de la zona: "Cocinaba yo, pero con la pandemia nos obligaron a cerrar y ya después me di cuenta de que no me merecía la pena seguir porque me daban dolores por todo el cuerpo".

Desde entonces, El Cortijillo se mantiene cerrado permanentemente ante la falta de personal. Manuel ofrece "entre 80 y 100 euros por día", siempre según la valía del trabajador. El propietario del establecimiento nos matiza que puede pagar hasta esa segunda cifra "si se lo merece".

Nos lo argumenta así: "Tengo que comprobar que cocina bien realmente, porque muchos dicen que saben y luego no tienen ni idea". Entre paredes decoradas con herramientas y otros objetos tradicionales del campo, el lugar sigue atrayendo al público.

"Los clientes que recibimos son de Almería, principalmente, aunque también llegan de otros sitios. Todavía me llaman para reservarme mesa y mira que llevamos tiempo sin abrir...", nos admite este vecino de Olula de Castro que no pierde la esperanza de que aparezca un cocinero definitivo.