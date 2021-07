Pedro Sánchez responde a la campaña de su ministro Alberto Garzón: "Un chuletón al punto, para mí es imbatible"

Pedro Sánchez no ha sido el único en mostrar su rechazo a la propuesta de un ministro de su gabinete de Gobierno, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado directamente a Garzón, porque "si no tienen nada que hacer, al menos que no se inventen la política para crear problemas a la gente".

"Estas declaraciones no reflejan el punto de vista de mi Ministerio sobre el sector, lo debo decir así porque lo pienso. Los ganaderos y ganaderas no se merecen una campaña de estas características" , ha señalado Planas.

El Ministro de Consumo, Alberto Garzón , ha dicho que no esperaba la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho que para él "un chuletón al punto, es imbatible", y ha asegurado que, en cualquier caso, no va a abandonar su empeño en que se reduzca el consumo de carne para "salvar miles de vidas".

"No la esperaba porque no sabía ni que la iba a responder, pero el lineamiento está planteado ya desde hace tiempo, es importante no generar ruido adicional, las posiciones están claras y solo con haber contribuido a que la ciudadanía sepa exactamente los riesgos para su salud, estaremos salvando miles de vidas y yo me siento satisfecho, pero queda mucho camino por hacer y es una línea de trabajo que no vamos a abandonar en ningun momento", ha subrayado Garzón en declaraciones en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, recogidas por Europa Press. Así se ha pronunciado Garzón tras escuchar en directo la respuesta del presidente del Gobierno durante una conferencia de prensa en Lituania, en el marco de su gira báltica, al ser preguntado por las discrepancias entre el ministro Garzón y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que considera que la recomendación de reducir el consumo de carne "es tan errónea como la del azúcar mata".