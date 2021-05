Pedro Sánchez y su respuesta a Marruecos y a los críticos ante el indulto

Respecto al primero de los frentes abiertos (unos indultos que la Justicia ya ha dejado claro que no tienen base, aunque el Gobierno tomará la decisión), el presidente ha rechazado este lunes las críticas que se han generado tanto fuera como dentro del PSOE por los posibles indultos a los condenados por el procés , al defender que "ayudar a resolver problemas no representa un coste". Es más, ha avisado de que lo que sí sería un coste es dejar las cosas "enquistadas" como están, a su juicio, desde 2017. En el 2014 decía eso de "el Gobierno ha utilizado el indulto más de lo debido y los indultos políticos deben acabar en nuestro país".

Sánchez no ha querido hacer alusión directa a las advertencias sobre el coste que tendrán los indultos que le llegan no sólo desde la oposición sino también desde dentro del PSOE, por parte de dirigentes, 'barones' territoriales y también de históricos socialistas como Felipe González.

No obstante, al ser preguntado al respecto, sí ha defendido que "cuando se habla de costes o no costes", lo que hay que tener claro, a su juicio, es que "ayudar a resolver problemas no representa un coste". "El coste para el país sería dejar las cosas como están, enquistadas en 2017, y eso no se lo merece ni Cataluña ni el conjunto del país", ha enfatizado.