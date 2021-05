Pedro Sánchez apela al valor de la unidad frente al virus tras el fin del estado de alarma

Fiestas y aglomeraciones por el fin del estado de alarma

Una vergüenza de noche de desmadre que muchos consideran inevitable. La primera noche sin estado de alarma ha coincidido, además, con fin de semana y con un desmadre de fin de alarma y no de fin de pandemia.

El final del estado de alarma es un hecho muy esperado por toda la población, pero que ha llevado a muchos grupos a desarrollar actividades sin responsabilidad. Sin embargo, no estar bajo el estado de alarma y bajo el toque de queda no significa que el coronavirus no nos siga acechando.