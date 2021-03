La Policía acude a numerosas fiestas que se celebran en viviendas ilegalmente y en una minoría de los casos los agentes entran forzando la cerradura ante un "flagrante delito " , lo que ha sido validado por algunos jueces . Pero expertos penalistas consultados por Efe consideran que esta entrada no se ajusta a derecho .

El auto al que ha tenido acceso Efe detalla que en la fiesta -que tenía lugar en un piso del número 18 de la calle Lagasca- participaban personas no conviviente s, lo que no está permitido actualmente , y tras negarse a identificarse varias veces los agentes "procedieron a abrir desde fuer a" al "existir indicios de una infracción administrativa tanto por las restricciones establecidas por al autoridad gubernativa, como por la infracción a las órdenes municipales".

Fuentes de la Policía Municipal de Madrid explican a Efe que las intervenciones en fiestas de la capital varían dependiendo de si la vivienda es un piso de alquiler vacacional o no , ya que desde hace semanas este Cuerpo cuenta con autorización para poder acceder a los pisos turísticos que, además de desalojar, pueden precintar en caso de incumplimientos reiterados de la normativa.

La Policía Nacional precisa que si se trata de una propiedad privada los agentes primero llaman a la puerta y advierten del incumplimiento, para que les dejen pasar e identificar de cara a una posible sanción, y si no pueden acceder se quedan en la puerta esperando que salgan los asistentes para multarles en relación a las restricciones sanitarias.

No es la opinión del letrado José Antonio Tuero , que fue el primer presidente de la sección de Abogados Penalistas del Colegio de Abogados de Madrid y para el que "no se trata de un delito flagrante" , que es el permitiría a los agentes entrar según el artículo 18 de la Constitución, sino de "una inspección administrativa" .

Tuero explica a Efe que los agentes no pueden entrar en una vivienda en la que hay una fiesta sin autorización judicial "ni tratándose de un apartamento turístico", ya que estos derechos los regulan leyes orgánicas aprobadas por el Congreso y no por un ente municipal o regional. Por eso considera que la detención de la joven en la calle Lagasca no fue ajustada a derecho.